Kabaktepe'den İBB'nin Paris’teki 'İstanbul Evi' açılışına tepki: İstanbulluların hangi sorununu çözüyor?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul’un tanıtımı iddiasıyla Paris’teki ünlü moda müzesi Palais Galliera'da günlüğü 249 bin Euro'ya ev kiralanmasıyla ilgili olarak "Adı geçen mekan; kültürü, sanatı ve tarihi zenginlikleri ile İstanbul'umuzu tanıtmak için mi yoksa bir grup CHPli’nin İBB imkanları ile Paris'te gezip-tozup tatil yapabilmeleri için mi kiralanmıştır?" diye sordu.

Paris Olimpiyatları'nı izlemek için kente adeta kamp kuran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tartışmalı bir hamle daha geldi.Paris'in ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da açılan İstanbul Evi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından günlük 249 bin Euro'ya kiralandı. Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul'un 17 ilçe belediye başkanı katıldı.Tartışmalara neden olan karara AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de tepki gösterdi. X hesabından paylaşımda bulunan Kabaktepe dikkat çeken sorular yöneltti.'İstanbulluların hangi sorununu çözüyor?'Kabaktepe şunları yazdı;Paris'te ‘Palais Galliera' isimli sarayda yer alan ‘İstanbul House', iddia edildiği gibi; İBB tarafından haftalık 249.000 Euro'dan mı kiralanmıştır?İstanbul'un kaynakları ile bu mekanda düzenlenen eğlenceler şehrin ve İstanbullular'ın hangi sorununu çözmektedir?Adı geçen mekan; kültürü, sanatı ve tarihi zenginlikleri ile İstanbul'umuzu tanıtmak için mi yoksa bir grup CHPli'nin İBB imkanları ile Paris'te gezip-tozup tatil yapabilmeleri için mi kiralanmıştır?