Japonya beşik gibi sallandı! Depremin derecesi...

Doğu Asya ülkesi Japonya depremlerle sarsılmaya devam ediyor.Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında yerel saatle 16.43'te 7.1 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu.Deprem, 30 kilometre derinlikte meydana geldi.NHK'nin haberine göre, Japonya'nın Kyushu ve Şikoku adaları dahil olmak üzere birçok bölgede tsunami uyarısı yapıldı.Halkın, deniz kıyısından uzak durmaları ve yüksek yerlere çıkmaları istendi.Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin büyüklüğünü 6.9 olarak duyurmuştu ancak dakikalar sonra depremin büyüklüğü 7.1'e yükseltildi.Depremde can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Kyuşu bölgesinde tren seferleri durdurulurken, Kagoşima'daki Sendai Nükleer Santrali'nde bir sorun yaşanmadığı bildirildi.