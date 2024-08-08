Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’i anma programı düzenlendi

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi ile Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için anma programı düzenledi.Sülüklü Şehitliği'nde gerçekleşen 'Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Motor Sürüşü ve Şehitlerimizle Buluşuyoruz' adlı programa; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ve Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği'nin üyeleri katıldı.ŞEHİTLERİMİZE SELAM OLSUNKur'an-Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehitleri minnetle andıklarını ifade ederek, 'En genç şehidimiz Eren Bülbül'ümüz ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen Ferhat Gedik astsubayımızı rahmetle yad ediyoruz. Onu anmak için Rota 61 ile beraber Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Aileleri ve Dul Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi çok güzel bir program tertip ettiler. Gittikleri vilayetlerde yine şehitlerimizi yad edecekler, en son İskenderun'da Ferhat Gedik'imizin de kabrinde olacaklar. Eren Bülbül'ümüze, kendisiyle birlikte şehadete eren Ferhat Gedikimize ve tüm şehitlerimize selam olsun. Allah onlara gani gani rahmet eylesin' dedi.BİZİMLE YAŞIYORLARBaşkan Genç, şöyle devam etti: 'Burada yüzlerce şehidimiz var. Biz onlara öldü diyoruz veya onların toprağa düştüğü ifadesini kullanıyoruz. Esasında bu ifade ayette sabit olduğu üzere doğru bir ifade değil. Fiziki olarak, isim olarak onları toprağa emanet ediyoruz ama ayetle sabit olduğu üzere şehitlerimiz bizimle beraber yaşıyorlar. Bu toprakların ilelebet bağımsız Türk yurdu olarak kalması için nice şehitler verdik. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Ama öyle de bir kahraman milletiz ki yarın yine bu toprakların hukukunu, namusunu korumak adına buradaki herkes, bütün hemşehrilerimiz, bütün milletimiz, bütün evlatlarımız gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içmeye hazır. İnşallah, bu kadim topraklar ilelebet Türk yurdu olarak kalacaktır.' Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale ise, 'Bu anlamlı program için düşünen ve emek veren herkese teşekkür ediyorum. Vatanı için canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyoruz' dedi.900 KİLOMETRE GİDECEKLERProgramın ardından, Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyeleri Malatya ve Kahramanmaraş üzerinden Hatay'a gitmek üzere yola çıktı. Protokolün uğurladığı motosikletçiler yaklaşık 900 km sürüş yapacak ve gittikleri şehirlerde şehitleri anacak, 11 Ağustos'ta ise İskenderun Bekbele Şehitliği'nde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kabri başında düzenlenecek anma programına katılacak.