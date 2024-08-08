İşte Mansur Yavaş belediyeciliği: Araba çukura düştü…

Bütçelerinin büyük bölümünü reklama ayıran ve halka hizmette sınıfta kalan CHP’li belediyelerin skandallarına bir yenisi eklendi. Ankara’da bir araç çukura saplandı…

Özellikle İstanbul ve Ankara'da kendi reklamlarını yaparak “çalışıyormuş” gibi görünen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iş bilmezliği vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.Ankara'da yolda ilerleyen panelvan bir araç, çukura saplandı.Haber 7'nin haberine göre; Sosyal medyada paylaşılan görüntüler nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterildi.