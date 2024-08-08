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Beyaz Gazete
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İşte Mansur Yavaş belediyeciliği: Araba çukura düştü…

Bütçelerinin büyük bölümünü reklama ayıran ve halka hizmette sınıfta kalan CHP’li belediyelerin skandallarına bir yenisi eklendi. Ankara’da bir araç çukura saplandı…

İşte Mansur Yavaş belediyeciliği: Araba çukura düştü…
Ekleme: 8.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 8.08.2024 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
İşte Mansur Yavaş belediyeciliği: Araba çukura düştü…
Özellikle İstanbul ve Ankara'da kendi reklamlarını yaparak “çalışıyormuş” gibi görünen Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin iş bilmezliği vatandaşın hayatını olumsuz etkiliyor.

İşte Mansur Yavaş belediyeciliği: Araba çukura düştü…

Ankara'da yolda ilerleyen panelvan bir araç, çukura saplandı.

Haber 7'nin haberine göre; Sosyal medyada paylaşılan görüntüler nedeniyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterildi.

İşte Mansur Yavaş belediyeciliği: Araba çukura düştü…