İstanbullular dertte! İmamoğlu CHP'lilerle after partide: Lobi faaliyetleri için 249 bin 260 Euro ödedi!

Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi önceki gün Fransa'nın Başkenti Paris'te bulunan ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da 'İstanbul Evi' açtı. İBB ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile gerçekleşen açılışta müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 TL) ödeme yapıldığı öğrenildi.İŞTİRAKLERE ZAM YAPTI GİTTİ31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra gerçekleşen 4 meclis toplantısında 5 milyar 200 milyon TL tutarında iç borçlanma 250 milyon 361 bin 766 ABD Doları dış borçlanma alan ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırmak üzere hizmet veren Halk Ekmek, Hamidiye Su, İSKİ ve İSPARK ücretlerine yüzde 33 ila yüzde 70 arasında zam yapan Ekrem İmamoğlu, İstanbul Evi'nin açılışı için CHP kadrolarını Paris'e döktü.BELEDİYE BAŞKANLARINI AİLELERİYLE BİRLİKTE AĞIRLATTIEşi Dilek Kaya İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte geçen Cumartesi gününden beri Fransa'da olan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesi başta olmak üzere İstanbul'daki 17 ilçe belediye başkanlarını aileleriyle birlikte Paris'te ağırladı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de yer aldığı CHP yöneticilerinin aile boyu Paris gezintisinin tüm masraflarının da İBB bütçesinden karşılandığı öne sürüldü. Aile boyu CHP heyeti için seyahat, konaklama, yeme içme ve geziler ile müsabakaları takip gibi programlar için İstanbullulara hizmet için harcanması gereken bütçeden ne kadar harcandığı ise henüz bilinmiyor.AFTER PARTY İLE LOBİCİLİK FAALİYETİÇarşamba akşamı açılışı yapılan ve dün sona eren etkinlik için İBB tarafından yapılan açıklamada, sadece kira bedeli 9 milyon 137 bin 871 TL olan İstanbul Evi'nin kurulma amacının, Türkiye'nin 2027 Avrupa Oyunları tanıtım programının yanı sıra, 2036 Olimpiyat adaylığı için lobi faaliyetleri yürütmek olarak belirlendiği ifade edildi. İmamoğlu yönetimi lobi faaliyetleri kapsamında Hollandalı Türk Şarkıcı Karsu konser verdi. Açılış törenin ardından İBB tarafından 'After Party' düzenlendi. Eğlencede, katılımcılara rakı ve beyaz şarap ikramı yapıldı.ROMA'DA 20 MİLYON TL HARCANMIŞTIİstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza töreni için İtalya'nın başkenti Roma'ya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 45 kişilik basın davetlisi de eşlik etti.Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, Barış Pehlivan, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Can Özçelik, Alişer Delek, Nevşin Mengü gibi isimlerin yer aldığı 73 kişilik grup, geceyi Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa'da konaklamıştı.İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'da kaldığı otel ve fiyatları ise gündem yaratmıştı. Otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro'dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro'ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkması dikkat çekmişti.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte kafilede yer alanlar, konaklamanın yapıldığı, 5 yıldızlı otelde ünlü şef Francesco Bonanni'nin hazırladığı, ıstakoz, ahtapot, ördek, karides gibi yemeklerin yendiği otelin restoran menüsünde kişi başı 10 bin TL'lik hesap da İBB'ye fatura edilmişti. Gezide gazeteciler için 20 milyon TL masraf harcaması yapıldığı ortaya çıkmıştı.