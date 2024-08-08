İsrail suikastlere doymuyor: Hamas'ın Batı Şeria yöneticisi şehit oldu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İç İstihbarat Teşkilatı (Şin Bet) tarafından Gazze'de düzenlenen ortak bir saldırıda, Hamas'ın Batı Şeria'daki üst düzey yöneticisi Nael Sakhl'ın şehit olduğu öğrenildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile İç İstihbarat Teşkilatı (Şin Bet) tarafından Gazze'de düzenlenen ortak bir saldırıda, Hamas'ın Batı Şeria'daki üst düzey yöneticisi Nael Sakhl'ın şehit olduğu öğrenildi.



Sakhl, 2003 yılında İsrail'de gerçekleştirilen bir intihar saldırısına karıştığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edilmiş ancak 2011 yılında İsrail'le Hamas arasında gerçekleşen esir takası kapsamında serbest bırakılmıştı.



Tel Aviv yönetimi Sakhal'ın; Hamas'ın "Batı Şeria Karargahı"nda 10 yıldan fazla süredir aktif olduğunu, burada İsraillilere ve IDF güçlerine karşı yapılan eylemleri tasarladığını, yönettiğini, silah sağladığını ve finanse ettiğini iddia ediyordu.



İSRAİL'İN SON DÖNEMDEKİ SUİKASTLERİ

İsrail, son zamanlarda Hizbullah ve Hamas'ın üst yönetimini hedef almaya başladı. Hizbullah'ın 2 numarası Fuad Şükür'e suikast düzenleyen Tel Aviv, saatler sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Tahran'da kaldığını konutunda şehit etti. İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde de Hamas'ın Batı Şeria'daki Tulkarim sorumlusu Haitham Balidi'yi ve Hizbullah komutanlarından Ali Cemaleddin Cevad'ı araçlarına düzenlediği İHA saldırılarıyla öldürmüştü.



