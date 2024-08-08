En fazla borcu olan ülke açıklandı! Sırtında bir dünya kadar borcu var...
Küresel ekonominin dinamikleri, ülkelerin borçlanma eğilimlerini ve borç yönetim stratejilerini derinden etkiliyor. Özellikle son yıllarda, birçok ülke artan borç yüküyle karşı karşıya kalmış durumda.
Küresel ekonominin dinamikleri, ülkelerin borçlanma eğilimlerini ve borç yönetim stratejilerini derinden etkiliyor.Bu durum, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde ekonomik istikrarı tehdit eden bir unsur haline gelmiştir.
Borçlanma, ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarında önemli bir araç olabilirken, aşırı borçlanma ise sürdürülebilirlik açısından ciddi riskler taşıyor.
Globalfirepower 2024 itibarıyla en fazla borca sahip ülkeleri sıraladı.
Peki en fazla borca sahip ülkeler hangileri?
İŞTE EN FAZLA BORCA SAHİP ÜLKE!
45) israil | 135 MİLYAR DOLAR
44) KOLOMBİYA | 165.6 MİLYAR DOLAR44) KOLOMBİYA | 165.6 MİLYAR DOLAR
43) KAZAKİSTAN | 160 MİLYAR DOLAR
42) TAYLAND | 170 MİLYAR DOLAR
42) TAYLAND | 170 MİLYAR DOLAR
41) KATAR | 170 MİLYAR DOLAR
40) GÜNEY AFRİKA | 180 MİLYAR DOLAR
39) TAYVAN | 190 MİLYAR DOLAR
38) YENİ ZELANDA | 190,6 MİLYAR DOLAR
37) ÇEK CUMHURİYETİ | 192 MİLYAR DOLAR
36) ŞİLİ | 195 MİLYAR DOLAR
35) SUUDİ ARABİSTAN | 205.1 MİLYAR DOLAR
34) MALEZYA | 225 MİLYAR DOLAR
33) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 240 MİLYARDOLAR
32) ARJANTİN | 280 MİLYAR DOLAR
31) POLONYA | 351.7 MİLYAR DOLAR
30) ENDONEZYA | 400 MİLYAR DOLAR
29) PORTEKİZ | 402, MİLYAR DOLAR
28) TÜRKİYE | 455 MİLYAR DOLAR
HATIRLATMA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 506,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 43,8 oldu.
Aynı tarihte net dış borç stoku 283,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti.
27) MEKSİKA | 456,7 MİLYAR DOLAR
26) GÜNEY KORE | 457,7 MİLYAR DOLAR
25) YUNANİSAN | 500 MİLYAR DOLAR
24) RUSYA | 500 MİLYAR DOLAR
23) DANİMARKA | 505 MİLYAR DOLAR
22) HİNDİSTAN | 555 MİLYAR DOLAR
21) FİNLANDİYA | 600 MİLYAR DOLAR
20) NORVEÇ | 651 MİLYAR DOLAR
19) BREZİLYA | 700 MİLYAR DOLAR
18) AVUSTURYA | 700 MİLYAR DOLAR
17) İSVEÇ | 911 MİLYAR DOLAR
16) BELÇİKA | 1.3 TRİLYON DOLAR
15) SİNGAPUR | 1.5 MİLYAR DOLARA
14) İSVİÇRE | 2 TİLYON DOLAR
13) ÇİN | 2.02 TRİLYON DOLAR
12) KANADA | 2.1 MİLYAR DOLAR
11) İSPANYA | 2.3 TRİLYON DOLAR
10) İTALYA | 2.5 TRİLYON DOLAR
9) İRLANDA | 3 TRİLYON DOLAR
8) AVUSTRALYA | 3.1 TRİLYON DOLAR
7) JAPONYA | 4.2 TRİLYON DOLAR
6) LÜKSEMBURG | 4.3 TRİLYON DOLAR
5) HOLLANDA | 4.34 TRİLYON DOLAR
4) ALMANYA | 5.6 TRİLYON DOLAR
3) FRANSA | 6.35 TRİLYON DOLAR
2) BİRLEŞİK KRALLIK | 8.72 TRİLYON DOLAR
1) ABD | 20.2 TRİLYON DOLAR