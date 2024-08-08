En fazla borcu olan ülke açıklandı! Sırtında bir dünya kadar borcu var...

Küresel ekonominin dinamikleri, ülkelerin borçlanma eğilimlerini ve borç yönetim stratejilerini derinden etkiliyor.Bu durum, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerde ekonomik istikrarı tehdit eden bir unsur haline gelmiştir.Borçlanma, ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarında önemli bir araç olabilirken, aşırı borçlanma ise sürdürülebilirlik açısından ciddi riskler taşıyor.Globalfirepower 2024 itibarıyla en fazl​a borca sahip ülkeleri sıraladı.Peki en fazla borca sahip ülkeler hangileri?İŞTE EN FAZLA BORCA SAHİP ÜLKE!45) israil | 135 MİLYAR DOLAR44) KOLOMBİYA | 165.6 MİLYAR DOLAR44) KOLOMBİYA | 165.6 MİLYAR DOLAR43) KAZAKİSTAN | 160 MİLYAR DOLAR42) TAYLAND | 170 MİLYAR DOLAR42) TAYLAND | 170 MİLYAR DOLAR41) KATAR | 170 MİLYAR DOLAR40) GÜNEY AFRİKA | 180 MİLYAR DOLAR39) TAYVAN | 190 MİLYAR DOLAR38) YENİ ZELANDA | 190,6 MİLYAR DOLAR37) ÇEK CUMHURİYETİ | 192 MİLYAR DOLAR36) ŞİLİ | 195 MİLYAR DOLAR35) SUUDİ ARABİSTAN | 205.1 MİLYAR DOLAR34) MALEZYA | 225 MİLYAR DOLAR33) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 240 MİLYARDOLAR32) ARJANTİN | 280 MİLYAR DOLAR31) POLONYA | 351.7 MİLYAR DOLAR30) ENDONEZYA | 400 MİLYAR DOLAR29) PORTEKİZ | 402, MİLYAR DOLAR28) TÜRKİYE | 455 MİLYAR DOLARHATIRLATMA: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın güncel verilerine göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 506,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 43,8 oldu.Aynı tarihte net dış borç stoku 283,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 24,5 seviyesinde gerçekleşti.27) MEKSİKA | 456,7 MİLYAR DOLAR26) GÜNEY KORE | 457,7 MİLYAR DOLAR25) YUNANİSAN | 500 MİLYAR DOLAR24) RUSYA | 500 MİLYAR DOLAR23) DANİMARKA | 505 MİLYAR DOLAR22) HİNDİSTAN | 555 MİLYAR DOLAR21) FİNLANDİYA | 600 MİLYAR DOLAR20) NORVEÇ | 651 MİLYAR DOLAR19) BREZİLYA | 700 MİLYAR DOLAR18) AVUSTURYA | 700 MİLYAR DOLAR17) İSVEÇ | 911 MİLYAR DOLAR16) BELÇİKA | 1.3 TRİLYON DOLAR15) SİNGAPUR | 1.5 MİLYAR DOLARA14) İSVİÇRE | 2 TİLYON DOLAR13) ÇİN | 2.02 TRİLYON DOLAR12) KANADA | 2.1 MİLYAR DOLAR11) İSPANYA | 2.3 TRİLYON DOLAR10) İTALYA | 2.5 TRİLYON DOLAR9) İRLANDA | 3 TRİLYON DOLAR8) AVUSTRALYA | 3.1 TRİLYON DOLAR7) JAPONYA | 4.2 TRİLYON DOLAR6) LÜKSEMBURG | 4.3 TRİLYON DOLAR5) HOLLANDA | 4.34 TRİLYON DOLAR4) ALMANYA | 5.6 TRİLYON DOLAR3) FRANSA | 6.35 TRİLYON DOLAR2) BİRLEŞİK KRALLIK | 8.72 TRİLYON DOLAR1) ABD | 20.2 TRİLYON DOLAR