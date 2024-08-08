Deprem fırtınası mı yaşanıyor? Naci Görür 7 ve üzeri için olasılık verdi

Türkiye'nin fay hatlarında son günlerde hareketlilik arttı. Deprem bilimciler, hemen hemen her gün diri fay hatlarına ilişkin uyarılarda bulunuyor. Adana'da dün gerekleşen 4.6,4.5 ve 4 büyüklüğündeki depremleri Akdeniz'deki 4.9'luk deprem izledi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür Habertürk canlı yayınında, Adana'daki 3 depremi değerlendirirken fay hatlarına ilişkin yeni uyarılarda bulundu.DEPREM FIRTINASI MI YAŞANIYOR?'Deprem fırtınası demek için bir neden yok' diyen Görür, 'Yalnız birer dakika arayla 3 tane deprem meydana geldi. Adana havzasında bir deprem olabileceğini düşünüyoruz. Sebebi de Doğu Anadolu fayı. Yani Bingöl-Karlıova'dan başlayıp Kahramanmaraş'a kadar gelen Doğu Anadolu Fayı. Kahramanmaraş üzerinden de Batı'ya doğru, oradan da Adana havasına doğru saçaklanmakta' ifadelerini kullandı.Adana'da bir deprem bekledikleri uyarısını yapan Görür, 'Doğu Anadolu'nun Hatay'a kadar olan kısmı Doğu Anadolu Fayı değil; o Ölü Deniz Fayı'dır. Bingöl Karlıova'dan başlayan önce Elazığ depremini üreten ondan sonra Malatya, Kahramanmaraş depremi ve o depremin açığa çıkarttığı büyük enerjinin bir kısmının Adana havzasına transfer edildiğini düşünüyoruz. Dolasıyla Adana havzasında belirli ölçüde deprem bekliyoruz' diye konuştu.MARMARA'YA 7 VE ÜZERİ UYARISIOlası büyük Marmara depremiyle ilgili de çarpıcı uyarılarda bulunan Görür, şunları kaydetti:'ABD'li bilim adamları liderliğindeki bir ekip 2000 yılında bir araştırma yaptılar. Daha 3,4 ay önce bu çalışmayı revize etti; 1999'dan hemen sonra her an olmak kaydıyla Marmara Bölgesi'nin 7 veya üzerinde bir depremle karşılaşması yüzde 47'dir. Daha önce yüzde 64'tü. Bunun dediği 30 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 47. Bugün zaten 25 senesi geçti. Yani yazı tura atsan yüzde 50. Bu muazzam bir olasılık. Dolasıyla tabiat ve bilim bize her şeyi söylediği halde neden bu kadar yavaşız. Ben bunu anlayamıyorum.'