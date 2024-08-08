CHP'li İBB'nin otobüsü çarptı, devlet el uzattı!

İstanbul Pendik'te İETT otobüsünün çarpması sonucunda kolonu zarar gören ve yıkılması kararlaştırılan 4 katlı binada yaşayanlara İstanbul Valiliği el uzattı. İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde ailelere ödeme yapılacağı öğrenildi. Kazada yaralanan 6 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Kaza, İstanbul Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, cadde üzerinde bulunan 14 daire ve 3 dükkânın bulunduğu 4 katlı binanın girişine çarptı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 1'i çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı.ÇELİK DİREK KOYUP OTOBÜSÜ ÇEKECEKLERYapılan incelemede 4 katlı binanın girişindeki kolonun zarar gördüğü belirlendi. 4 katlı binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Binanın doğalgaz elektrik ve suyu kesildi. Kazada İETT otobüsü de kullanılmaz hale geldi. Binanın kolonunun zarar görmesi nedeniyle yıkılma riski bulunan bina için bölgede önlem alındı. İstanbul Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, binanın zarar gören kolonuna çelik direkler koyarak kaza yapan otobüsü binanın girişinden kurtarma çalışması başlattı.İSTANBUL VALİSİ MAĞDUR AİLELERLE GÖRÜŞTÜMağdur 54 kişi, geceyi Pendik Belediyesi'nin ayarladığı otelde geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ailelere geçici yer ayarlayacağı kalıcı yer için ev verileceği belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül de sabah saatlerinde olay yerine gelerek inceleme yaptı. Mağdur ailelerle görüşen Davut Gül, daha sonra olay yerinden ayrıldı.AFAD AİLELERE ÖDEME YAPACAKPendik Orhangazi Mahallesi Muhtarı Hakan Tekkeşintekin, 'Sabah İstanbul Valimiz geldi. Dün gece de İBB'den yöneticiler geldi. Bu bina yıkılacak. Aileler dün geceyi Pendik Belediyesi'nin ayarladığı otelde geçirdi. Bundan sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçici bir yer ayarlayacak. Ailelere ev verileceği söylendi. Biz mağdur ailelerin bilgilerini aldık. AFAD koordinasyonunda ailelere ödeme yapılacak' dedi.