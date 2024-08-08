  • USD: 33,45 - 33,51
  • EURO: 36,57 - 36,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Ekleme: 8.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 8.08.2024 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. İşgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon konuşulacak.

Soykırımcı Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar ele alınacak.



TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK
Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirilecek.

Geçen yıl 1 virgül 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunulacak.