Başkan Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Liderlerin görüşmesindeki ana gündem, Orta Doğu'daki gelişmeler olacak. İşgalci İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Tahran-Tel Aviv hattında yükselen tansiyon konuşulacak.
Soykırımcı Netanyahu hükümetinin ateşkese zorlanması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için atılacak ortak adımlar ele alınacak.
TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK
Erdoğan-Al Sani görüşmesinde, Türkiye ile Katar arasındaki üst düzey ilişkiler de değerlendirilecek.
Geçen yıl 1 virgül 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacminin daha ileri seviyelere taşınması ve karşılıklı yatırımların artırılması için görüş alışverişinde bulunulacak.