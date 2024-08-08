Bakan Uraloğlu duyurdu: Çukurova Havalimanı ne zaman açılacak?

Türkiye son 22 yılda hemen her alanda köklü, devrim niteliğinde adımlar attı.Bunların başında da ulaşım geliyor.Kara, deniz, raylı sistem, hava...Bu kapsamda Türkiye 58'ci havalimanına kavuşuyor...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye'nin sivil havacılık alanında gökyüzüne açılan 58'nci kapısı olacağını vurgulayarak şöyle konuştu:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sadece bu yılın başından bu yana; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Bakırköy Sahil Kirazlı Metrosu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metrosu, Yusufeli Merkez Viyadüğü gibi dev ulaşım projelerinin hizmete açıldı ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın başarıyla uzaya fırlatıldı. Şimdi de ülkemizin 58. havalimanı olarak adını tarihe yazdıran bölgesel havalimanı niteliğindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nı 10 Ağustos saat 15.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacağız.Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısının 2023 yılı sonunda 214 milyonu aştığını ve Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğini hatırlatarak, “Bu yıl temmuz sonu itibariyle yani ilk 7 ay içerisinde; hava yolu ile seyahat eden yolcu sayımız 129 milyon 738 bin 772'ye ulaştı. Yıl sonunda da 230 milyon üstünde yolcu taşıyacağımızı öngörüyoruz. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı, açacağımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla birlikte 26'dan 58'e çıkarıyoruz.” dedi.Uraloğlu, 2053 hedefleri kapsamında da yapımları devam eden Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat Havalimanları ile yapımını planlanan Karaman Havalimanıyla aktif havalimanı sayısını 61'e çıkaracaklarının altını çizerek şunları söyledi:Türk Bayrağının yeni taşıyıcısı, dünyaya açılan yeni kapımız Çukurova Uluslararası Havalimanımız; ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek; Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu.Yılda 8 milyon yolcu kapasitesi, 110 bin metrekare terminal alanı ve 3 bin 500 metre uzunluğa ve 60 metre gövde genişliğine sahip en geniş gövdeli uçaklarında iniş yapabileceği ana pisti ile bölgenin tüm havayolu ihtiyacını karşılayacağını belirten Uraloğlu, 'Başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek, Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan en önemli kapılarından biri olacaktır. Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacaktır.' dedi.