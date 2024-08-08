Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar'da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreninde yaptığı açıklamada, yarısı bizden kampanyasında yeni dönemin başlayacağını ifade etti.Bakan Kurum, 'Yarısı bizden'de yeni başvuru dönemi başlıyor! Tarih kısıtlaması yok' dedi.Bakan Kurum, 'Yarısı bizden' kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından da bir video paylaştı. Kurum'un 'İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz. YARISI BİZDEN'de yeni dönem başlıyor.' notunu düşerek paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:'İstanbul'da kentsel dönüşüme katkı sağlayan 'Yarısı bizden' kampanyasında yeni dönem başlıyor. Kampanya süresiz devam edecek. Risk analizleri yapıldı. Kampanya İstanbul'un 39 ilçesini de kapsayacak.Otopark kaynaklı hak kaybı yaşanmayacak, Yeni üretilecek projede otopark ve sığınak alanları proje metrekaresinin dışında tutulacak.Bakan Kurum duyurdu! 'Yarısı bizden' kampanyasında yeni başvuru dönemi başlıyor | VideoProje kapsamında hak sahiplerine700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL tahliye desteği sağlanacak'