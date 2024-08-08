AK Partili Okul'dan vatandaşın parasıyla Paris'te sefa süren İmamoğlu'na tepki: Sponsorluklar neyin karşılığında verildi?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini görevde göstererek Paris'e olimpiyatları izlemeye gitti. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, yine İstanbul'u terk ederek görevden kaçan ve vatandaşların parasıyla sefa süren İmamoğlu'na tepki gösterdi. İstanbul'u kaderine terk etmenin izahı olmadığını ifade eden Okul, "İstanbul’a hizmet etmenin yolu Roma ve Paris’ten değil 39 ilçenin yollarını arşınlamaktan geçer. Paris tatilinde israfın üzerini örtmek için giderlerin sponsorlar tarafından karşılandığı ifadeleri ise detaya muhtaçtır. Karşılayan kimdir veya kimlerdir, bu sponsorluk neyin karşılığındadır?" dedi.

Vatandaş hizmet beklerken CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu soluğu Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında aldı.İmamoğlu, görevlerini ifa etmek yerine 'milli takımları destekleme' bahanesiyle Paris'e gitti.CHP'li İBB'nin ise Paris'te 250 bin avroya saray kiraladığı; İstanbul'daki CHP'li belediye başkanlarıyla sarayda sefa süren İmamoğlu'nun 10 günlük tatilde resmi izin kullanmadığı, kendi kendisini görevlendirerek bir de avro cinsinden harcırah aldığı ortaya çıktı.İBB AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da vatandaşın parasıyla Paris'te sefa süren İmamoğlu'na tepki gösterdi.X hesabından paylaşımda bulunan Okul, İstanbul gibi her anı yaşayan büyük bir şehri kaderine terk etmenin izahı olmadığını ifade etti.Olimpiyat bahanesiyle günlerdir süren seyahatlerin İstanbullulara karşılığının alınamayan hizmetler ve zam üzerine zam gelen faturalar olduğunu belirten Okul, İstanbul'a hizmet etmenin yolunun Roma ve Paris'ten değil 39 ilçenin yollarını arşınlamaktan geçtiğini ifade ederek, 'Paris tatilinde israfın üzerini örtmek için giderlerin sponsorlar tarafından karşılandığı ifadeleri ise detaya muhtaçtır.' dedi.Okul, yapılan harcamaların kimler tarafından karşılandığını, sponsorlukların neyin karşılığında verildiğinin açığa çıkarılması çağrısında bulundu.İstanbulluların söz konusu detayları bilmeye hakkını olduğunun altını çizen Okul, 'Bizler onlar adına bu soruları muhataplarına sormaya devam edeceğiz.' dedi.