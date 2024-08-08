Abdüllatif Şener’in Oğlu Bedirhan Şener’in Anneannesini Öldürmesiyle İlgili Yeni Detaylar

Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener'in A... Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesi Leyla Çetiner'i öldürdükten sonra akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle Bilkent Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Şener'in ceza ehliyetiyle ilgili rapor hazırlanacak.Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, 31 Temmuz akşamı anneannesi Leyla Çetiner'i rehin alarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Şener, akli dengesinin yerinde olmadığı yönündeki raporlar doğrultusunda Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözetim altına alındı. Şener'in ceza ehliyeti ve davranışlarıyla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanması için gözlem süresi belirlendi.Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, rehin aldığı anneannesini öldürdükten sonra adli psikiyatri hastanesinde gözetim altına alındı. 31 Temmuz akşamı anneannesi Leyla Çetiner ile arasında çıkan tartışma sonrası onu silahla rehin alan Bedirhan Şener, gözaltına alındıktan sonra sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şener hakkında hakimlik, adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı aldı.Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Bedirhan Şener, Adli Tıp doktoru tarafından muayene edildikten sonra Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek gözetim altına alındı. Gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin karar, hazırlanan rapor sonrasında verilecektir.Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nün ön raporunda, 'Şüphelinin ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisinin konulabilmesi ve davranışları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi amacıyla CMK 74 gereğince Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözlem altına alınması uygun görülmüştür. Gözlem süresi sona erdiğinde, şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlar hakkında kurumdan görüş alınmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır' ifadelerine yer verildi.Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla, şüphelinin 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına ve gözlem süresinin sonunda TCK'nın 32. maddesi kapsamında işlediği iddia edilen suçun hukuki anlam ve neticelerini algılayıp algılayamadığına dair rapor düzenlenmesine karar verilmiştir.