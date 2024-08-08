ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi Rusya uyarısı: Sonuçları olur

ABD Ticaret Bakanı Yardımcısı Matthew Axelrod, Financial Times (FT) gazetesine verdiği demeçte, NATO müttefiki Türkiye'den, Rusya'ya ihracatın kısıtlanması konusunda destek beklediklerini hatırlatarak, aksi durumda Türkiye'ye yönelik 'sonuçları' olacağı uyarısında bulundu.Amerika'yla uzlaşmazlık içinde olan ülkelerin hassas teknoloji ürünlerine erişimini kısıtlama hususunda yürütülen çalışmalara öncülük eden Bakan Yardımcısı Axelrod, bu çalışmaları kapsamında kısa süre önce Ankara ve İstanbul'da Türk yetkililerle bir araya geldi.Axelrod, FT'ye yaptığı açıklamada, 'ABD teknolojisinin Rusya'ya yasadışı akışını durdurmak için Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var.' dedi ve ekledi:'Türk makamları ve endüstrisinin hızlı bir şekilde ilerleme kaydettiğini görmemiz gerekiyor, aksi takdirde ihracat kontrollerimizden kaçanlara yaptırım uygulamaktan başka çaremiz kalmayacak.'Financial Times'a bu görüşmeyle alakalı bilgi veren üst düzey Ticaret Bakanlığı yetkilisi ise, Axelrod'un ziyaret sırasında Türkiye'ye, Amerikan menşeli çiplerin ve Moskova'nın Ukrayna'daki savaşı için çok önemli olan diğer parçaların ticaretini engellemek için daha fazla çalışması gerektiği mesajını verdiğini söyledi.ABD'nin özellikle Türkiye'nin, işlemciler, hafıza kartları ve amplifikatörler dahil Batı yapımı elektronik cihazların ihracat kontrollerine aykırı olarak Rus füzelerine ve insansız hava araçlarına gittiği önemli bir merkez haline gelmesinden endişe duyduğu da belirtildi.ABD, AB ve diğer Batılı ortakları, 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Rusya'ya kapsamlı yaptırımlar uygularken, Türkiye bu ambargolara katılmadı. Bu sebepten ötürü, Amerikan yetkililerin Türkiye'ye gelerek benzer uyarıları zaman zaman yaptığı daha önce de basına yansımıştı.