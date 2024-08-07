Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Türk karasularına ittiği 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.Datça açıklarında ikinci düzensiz göçmen olayında ise bindikleri lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan fiber karinalı lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 4 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.