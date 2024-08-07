Sürücüler bu yoldan geçerken bir daha düşünecek: Resmen ceza yağıyor

Konya’da Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları azaltmak için EDS sayısı hızla artırılıyor. Son olarak, her gün binlerce aracın geçtiği önemli bir yola da yeni bir EDS kuruldu. 7/24 ceza yazıyor.

Konya, Türkiye'de trafik kazalarının en çok yaşandığı illerden biri olarak dikkat çekiyor.Ancak son yıllarda alınan önlemler ve yapılan yatırımlar, trafik güvenliğinde belirgin bir iyileşmeye yol açıyor.Konya'da trafik kurallarını ihlal eden sürücü sayısının fazla olması, emniyet güçlerini harekete geçirdi.Son yıllarda kentin birçok noktasına EDS kuruldu ve bu sistemler, hız sınırı olan yerlerde araç sürücülerinin kurallara uymasını sağlamayı hedefliyor.Son olarak her gün binlerce aracın geçtiği o yola EDS kuruldu. Bilmeyen cezayı yiyor.Konya'nın Yeni İstanbul Caddesi üzerinde inşa edilen Fırat Köprülü Kavşağı, kısa bir süre önce trafiğe açıldı.Ancak, çalışmalar sırasında güzergah üzerinde bulunan EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) geçici olarak kapatılmıştı.Şimdi, yeni çalışmalar kapsamında Fırat Köprülü Kavşağı ile İstanbul Yolu Köprülü Kavşağı arasına yeni bir EDS sistemi kuruldu.Bu koridorda hız limiti 82 km/s olarak belirlenmiş durumda. Kurallara uymayan sürücüler, gece gündüz demeden anında tespit edilip cezalandırılacak.