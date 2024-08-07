Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda 'Çelik Kubbe' detayı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki 20 yıllık gelişimi büyüyerek devam ediyor.Bu büyümenin organize ve programlı bir şekilde yürütülmesi için adımlar atılıyor.Bu kapsamda Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı.Komite Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2,5 saat sürdü.Toplantının önemli gündem maddelerinden biri olan 'Çelik Kubbe Projesi' de detaylı bir şekilde görüşüldü.Bu proje, katmanlı hava savunma sistemleri ve tüm algılayıcı ve silahların bir ağ yapısı içinde entegre çalışmasını sağlıyor.Ortak hava resmi oluşturularak, bu bilgiler gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletiliyor ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunuluyor. Projenin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi, Türkiye'nin savunma sanayiindeki bağımsızlığını pekiştiriyor.ASELSAN'ın geliştirdiği sistem tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.Toplantı sonunda konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.'TARİHİ KARAR'Yılmaz şöyle konuştu:Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi bir çok kritik projenin yanı sıra katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden, yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe Projesi'ni görüşerek karara bağlamıştır. Alınan bu tarihi kararın hayırlı olmasını diliyorum.