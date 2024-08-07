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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 7.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 7.08.2024 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiBakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.