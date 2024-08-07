MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.