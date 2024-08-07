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Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Mersin'in 3 ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda Hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği ortaya çıktı.

Ekleme: 7.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 7.08.2024 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla, Anamur ve Silifke ilçelerinde 6 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler 5 ayrı operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi de yakaladı. Adreslerde arama yapan jandarma 779 gram kubar esrar, 334 gram bonzai, 114 kök kenevir, 247 gram kenevir tohumu, uyuşturucu haplar, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet bıçak ile 39 bin 400 TL nakit para ele geçirdi. Operasyonda Hint kenevirlerinin ormanlık alanda yetiştirildiği de ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.