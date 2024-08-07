MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayları belli oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.Son olarak MasterChef Türkiye'de yeni takımlar belli olmuştu.'Ben birlikte yarışacağım arkadaşlarımın hak etmesini istiyorum' diyerek sosyal medyada tepki çeken Deniz yarışmanın öne çıkan isimlerdendi.Deniz yedeklerde olan Rizeli Mehmet ile de gerilmiş ve ikilinin arasında yaşananlar gündem olmuştu.Masterchef'te ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelede yarışmacılar Ege mezeleri hazırladı.Meze ağırlıklı bir mutfak hazırlanması istenen yarışmacılar birbirinden güzel tabaklar hazırladı.MasterChef'in ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan ise Alper oldu. Alper ilk gitme adayı tercihini Serhat'tan yana kullandı.Alper 'Serhat en güçlü aday ve potadan çıkabilecek bir kişi. Stratejik olarak en güçlü adayı seçtim' dedi.Kırmızı Takım'da oylama sonucu ikinci gitme adayı Deniz oldu.6 oy alıp potaya giden ikinci yarışmacı Deniz 'Eksiklerim olduğu için yazıldım. İyi bir tabak çıkarsam yazılmazdım. Strateji tabii bu. Çok sevilen bir insan olmadığım için yazıldığımı düşünüyorum' diyerek kendini savundu.