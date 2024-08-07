Mansur Yavaş'ın hareketi gündem oldu: Özgür Özel'in eli havada kaldı

CHP lideri Özgür Özel, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Çin ile oynadığı maç esnasında ABB Başkanı Mansur Yavaş ile sevincini paylaşmak istediği sırada elinin havada kaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Paris Olimpiyatları'nda bir araya geldi.Paris'e giden Özel, İmamoğlu ve Yavaş, çeyrek finale kalan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın sabah saatlerinde Çin ile oynadığı maçta birlikte görüntülendi.Üçlü, tribünde yan yana oturarak milli takımın mücadelesini izledi.O sırada Türkiye'nin aldığı sayıya sevinen Özgür Özel, elini havaya kaldırarak İmamoğlu ile sevincini paylaştı.Aynı kutlamayı Mansur Yavaş'la da yapmak isteyen Özel'in elinin havada kaldığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu.Birçok sosyal medya kullanıcısı, Yavaş'ın Özel'e karşı soğuk olduğuna dair yorumlarda bulundu.