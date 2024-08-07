Manisa'da aile vahşeti: Kayınpeder damadını öldürdü!

Olay 5 Ağustos günü Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Hacıishak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kayınpeder H.B. ile damadı Murat Usal (35) arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanındaki silahıyla damadı Murat Usal'ın başına ateş etti.Murat Usal başına isabet eden mermiler sebebiyle kanlar içinde yere yığılırken kayınpeder H.B. ise olay yerinden ayrıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Murat Usal Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan kayınpeder H.B. ise gözaltına alındı. Omurilik kısmında büyük hasar olduğu öğrenilen Murat Usal 2 günlük yaşan savaşını kaybetti. Usal'ın cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.