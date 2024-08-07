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Manavgat’ta dehşet anları! Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde en fazla trafik kazasının yaşandığı Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda facianın eşiğinden dönüldü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ekleme: 7.08.2024 - 10:36 Güncelleme: 7.08.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Manavgat’ta dehşet anları! Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kameradaAntalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu üzerinde Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde bulunan ve en fazla kazanın yaşandığı noktaların başında gelen ışıklı kavşakta yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı.

SON ANDA KURTULDU

Bir işletmenin güvenlik tarafından kaydedilen görüntülerde Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin Tekandız ışıklı kavşağına geldiğinde kırmızı ışığı ve ışıkta bekleyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün frene basmasıyla birlikte önündeki araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

Manavgat’ta dehşet anları! Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada

BAŞKA ARACIN BULUNMAMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Sürücüsünün frene basması ile birlikte yol ortasında birkaç kez döndükten sonra yaya geçidi üzerinde yan olarak durduğu görüldü.

Olay anında kavşakta ve yolda başka aracın bulunmaması yaşanılabilecek bir faciayı önledi.

Görüntülerin devamında aracın yol kenarına geldiği, araç sürücüsünün araçtan indiği ve yaşadığı korkuyu atlatmak için hareketleri kameraya yansıdı.

Bir süre yol kenarında bekleyen araç sürücüsü ardından yoluna devam etti.

Manavgat’ta dehşet anları! Facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada