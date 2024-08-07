Kaza, TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Yılmaz Mucu idaresindeki 41 YK 524 plakalı kamyonetin motor arıza ışığı yanınca, aracını Halkalı mevkiinde emniyet şeridinde durdurdu.Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet kamyonete saplandı! Genç sürücü feci şekilde can verdi!Şoför, arızayı tespit etmeye çalıştığı sırada Ersin K.'nın kullandığı motosiklet emniyet şeridindeki kamyonete arkadan çarptı ve motosiklet kamyonete saplandı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü 31 yaşındaki Ersin K.nın öldüğünü belirledi.Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet kamyonete saplandı! Genç sürücü feci şekilde can verdi!Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Cenaze ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar emniyet otoparkına çekildi.