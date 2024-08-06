Klavye soytarısı Katil Yisrael Katz yine kudurdu: 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldırdı

Soykırımcı İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine kudurdu. Daha önce sık sık Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlar yapan katil İsrail'in Dışişleri Bakanı yeni bir skandala imza attı. 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldıran Katz'ın paylaşımına Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları hesaplarını etiketlemesi de dikkat çekti.

Katil İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da gerçekleştirdiği suikast sonrası siyonist lobinin küresel şirketler üzerinden uyguladığı 'sansür' politikası da net biçimde görüldü.Klavye soytarısı Katil Yisrael Katz yine kudurdu: 'Instagram kararı' sonrası Başkan Erdoğan'a saldırdıHaniye'nin şehit edildiği saldırının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı Facebook ve Instagram'dan paylaşım yaptı. Ancak siyonizmin aparatı haline gelen Meta, Haniye ve Filistin paylaşımlarını kaldırıdı, bu tür paylaşım yapan hesaplara ise kısıtlamalar getirdi.Yaşanan bu sansür skandalının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin 'site bilgileri sorgu sayfasında' Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.