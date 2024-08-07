Kara bulutlar gökyüzünü kapladı! Bugün hava nasıl olacak?

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıcklıkların bazı kesimlerde yer yer etkisinin artması beklenirken yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu olması beklenirken Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.Sıcaklıkların ise yurdun güney bölgesinde 2-4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken Ege'de ise kuvvetli rüzgar beklentisi mevcut.Parçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 28°C Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutluAçık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYON °C, 31°C Az bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açıkİZMİR °C, 36°C AçıkMUĞLA °C, 38°C AçıkParçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°C Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°C Parçalı ve az bulutluISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 32°C Az bulutluESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutluKONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutluSİVAS °C, 31°C Az bulutluParçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 29°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 29°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 17°C, 33°C Parçalı çok bulutluARTVİN 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.SAMSUN 21°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.TRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutluKARS °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°C Az bulutlu ve açıkVAN °C, 28°C Az bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık