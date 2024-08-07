Kara bulutlar gökyüzünü kapladı! Bugün hava nasıl olacak?
Metoeroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu raporlarına göre Karadeniz kıyılarında gök gürültülü ve sağanak yağmu beklentisi var. Sıcaklıkların yurdun güney bölümünde 2-4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. 7 Ağustos Çarşamba 2024 hava durumu...
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıcklıkların bazı kesimlerde yer yer etkisinin artması beklenirken yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu olması beklenirken Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.
GÜNEY'DE SICAKLIK ARITIYOR
Sıcaklıkların ise yurdun güney bölgesinde 2-4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken Ege'de ise kuvvetli rüzgar beklentisi mevcut.
7 AĞUSTOS ÇARŞMBA 2024 HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON °C, 31°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C Açık
MUĞLA °C, 38°C Açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu
KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 31°C Az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C Parçalı çok bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN 21°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutlu
KARS °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık