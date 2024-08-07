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Kara bulutlar gökyüzünü kapladı! Bugün hava nasıl olacak?

Metoeroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu raporlarına göre Karadeniz kıyılarında gök gürültülü ve sağanak yağmu beklentisi var. Sıcaklıkların yurdun güney bölümünde 2-4 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. 7 Ağustos Çarşamba 2024 hava durumu...

Ekleme: 7.08.2024 - 09:46 Güncelleme: 7.08.2024 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Kara bulutlar gökyüzünü kapladı! Bugün hava nasıl olacak?
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte sıcklıkların bazı kesimlerde yer yer etkisinin artması beklenirken yurdun kuzey kesimlerinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu olması beklenirken Toroslar mevkii, Artvin, Kars, Ardahan, Sakarya'nın kuzey kesimlerinde gök gürültülü ve sağanak yağış bekleniyor.

GÜNEY'DE SICAKLIK ARITIYOR
Sıcaklıkların ise yurdun güney bölgesinde 2-4 derece üzerinde seyretmesi beklenirken Ege'de ise kuvvetli rüzgar beklentisi mevcut.

7 AĞUSTOS ÇARŞMBA 2024 HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ

Parçalı az bulutlu geçeceği, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 31°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C Açık

MUĞLA °C, 38°C Açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C Parçalı az bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C Az bulutlu

KONYA °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°C Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 33°C Parçalı çok bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 21°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 23°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C Parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C Az bulutlu ve açık