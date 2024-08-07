Kamala Harris'ten, başkan yardımcısı adayı ile ilk seçim mitinginde gövde gösterisi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Walz'u (60) başkan yardımcısı adayı olarak seçti.Harris ve Walz Salı günü Pennsylvania eyaletinin en büyük şehri olan Philadelphia'da düzenlenecek bir mitingde ilk kez bir araya gelecek.Nispeten ılımlı bir Demokrat olan Walz, Harris'in çeşitli adayları incelediği ve birçoğunun adının geçmesiyle medyanın ilgisinin arttığı son iki hafta içinde ulusal çapta dikkat çekmeye başladı.Harris'in seçimi, Walz ile adaylıklarını resmen kabul edecekleri Chicago'da yapılacak olan Demokrat Parti'nin Ulusal Kongresi'nden iki hafta önce geldi.HARRIS VE WALZ, PHILADELPHIA'DA COŞKUYLA KARŞILANDIBüyük bir kalabalığın izlediği mitingde Harris tarafından 'Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı' mottosuyla duyurulan Walz, katılımcıları coşturarak, '91 günümüz kaldı. Aman tanrım, bu kolay olacak. Ölünde uyuyacağız.' sözleriyle alkış topladı.İkilinin konuşmaları sık sık salonda bulunanlar tarafından alkışlarla kesilirken, ABD medyasının geniş ilgi gösterdiği ve canlı yayınladığı miting boyunca salondaki Demokratlar coşku içinde sloganlar attı.