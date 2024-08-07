İstanbul'un barajları tehdit altında! Seviye yüzde 55'e geriledi

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretti, İstanbul bu yaz yağmura hasret kaldı. Kötü tablo megakentteki baraj göllerindi toprağa çevirdi.Barajlar 2023 yazında kritik seviyelere inmiş ve susuzluk tehlikesi baş göstermişti. Bu yaz da barajlardaki doluluk oranı alarm vermeye başladı.DOLULUK YÜZDE 55'E GERİLEDİCNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki baraj doluluk oranının yüzde 55,6 olduğunu ve bu değerin son 10 yılın en düşük 3. seviyesi olduğunu açıkladı.Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Çok iyi durumda değiliz." dedi. Su tasarrufuna devam edilmesi gerektiğini söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:İstanbul içme suyu barajlarında doluluk oranı yüzde 55.6 Bu değer son 10 yılın (2015-2024) en düşük 3. seviyesi. Geçen yıla göre 309 bu sene 486 milyon m3. Çok iyi durumda değiliz. Su tasarrufuna devam.İstanbul'daki barajların doluluk oranı güncel olarak şu durumda:53,03