İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 ilde KUYU operasyonu

Türkiye'de suçla mücadele, emniyet güçlerinin azim ve kararlılığıyla aralıksız sürdürülüyor.Son dönemlerde, suç oranlarının düşürülmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok operasyon gerçekleştiriliyor.İçişleri Bakanlığı, son operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından duyurdu.Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:Kırklareli merkezli 4 ilde Elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-15” operasyonları düzenlendiOperasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 30 şüpheli yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler.Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,- Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,- Yağma,- Mala Zarar Verme,- Tefecilik,- Fuhuş ve İnsan Kaçakçılığı,- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre:- 8 adet ruhsatsız tabanca,- 2 adet ruhsatsız tüfek ve- Çok sayıda fişek ele geçirildi.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.