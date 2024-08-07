İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 ilde KUYU operasyonu
İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 4 ilde yapılan KUYU-14 operasyonunun, birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda elebaşları da dahil 30 suç örgütü üyesi yakalandı.
Türkiye'de suçla mücadele, emniyet güçlerinin azim ve kararlılığıyla aralıksız sürdürülüyor.
Son dönemlerde, suç oranlarının düşürülmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok operasyon gerçekleştiriliyor.
SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, son operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından duyurdu.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Kırklareli merkezli 4 ilde Elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-15” operasyonları düzenlendi
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 30 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler.
TESPİT EDİLEN SUÇLAR
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
- Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,
- Yağma,
- Mala Zarar Verme,
- Tefecilik,
- Fuhuş ve İnsan Kaçakçılığı,
- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve
- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre:
- 8 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet ruhsatsız tüfek ve
- Çok sayıda fişek ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.