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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 ilde KUYU operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli merkezli 4 ilde yapılan KUYU-14 operasyonunun, birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda elebaşları da dahil 30 suç örgütü üyesi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 ilde KUYU operasyonu
Ekleme: 7.08.2024 - 09:15 Güncelleme: 7.08.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 ilde KUYU operasyonu
Türkiye'de suçla mücadele, emniyet güçlerinin azim ve kararlılığıyla aralıksız sürdürülüyor.

Son dönemlerde, suç oranlarının düşürülmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok operasyon gerçekleştiriliyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ 30 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanlığı, son operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Kırklareli merkezli 4 ilde Elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik “KUYU-15” operasyonları düzenlendi

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 30 şüpheli yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler.

TESPİT EDİLEN SUÇLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
- Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs,
- Yağma,
- Mala Zarar Verme,
- Tefecilik,
- Fuhuş ve İnsan Kaçakçılığı,
- Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve
- 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 4 ilde KUYU operasyonu

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre:
- 8 adet ruhsatsız tabanca,
- 2 adet ruhsatsız tüfek ve
- Çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.