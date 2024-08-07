Eyüpsultan'da feci kaza! Fren yerine gaza basınca...

Eyüpsultan'da otomobiliyle otoparka girmek isteyen sürücü fren yerine gaza basınca evin duvarına çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken arkadaki yolcu itfaiye tarafından kurtarıldı.

İstanbul Eyüpsultan Üçevler Üstü Caddesi'nde saat 10.00 sıralarında Senem Çankaya, evinin otoparkına girmeye çalıştığı sırada fren yerine gaza basınca otomobil duvara çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü ve yanındaki yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken arka koltukta oturan kadın için itfaiye çağrıldı. Şok geçiren kadın, itfaiye tarafından otomobilden çıkarıldı. Hafif yaralanan 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.Kazanın sesiyle olay yerine koşan Aynur Kaya, "Biz sesi duyunca yardıma koştuk. Senem çıkıyordu. Komşumuzun kızı da arabadaydı. Onun için de itfaiye ve ambulans çağırdık. İtfaiye çıkardı. Şoktaydılar. Frene basayım derken gaza basmış. Kaydırmış ve takla atmış" dedi.