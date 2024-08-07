Bornova’da 'yönetim' krizi! AK Parti meclisi terk etti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ağustos ayı meclis toplantısına mazereti nedeniyle katılamadı. Eşki'nin yerine meclise Belediye Başkan Yardımcısı ve belediye başkanvekili Tansel Ertürk'ün başkanlık etmesi tartışma konusu oldu.AK Parti Grubu, meclis toplantısını Ertürk'ün yönetmesine karşı çıktı. AK Parti Meclis Üyesi Sait Tatlı, Meclis başkanvekili varken belediye başkan vekilinin meclis toplantısına başkanlık etmesinin yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu öne sürdü. Tatlı: 'Belediye Başkan Yardımcılığı ayrı Meclis başkan vekilliği ayrıdır. Her iki meclis başkan vekili de o oturumda yoksa divan katip üyeleri tutanak tutar ve meclis yapılmaz' dedi.Tansel Ertürk ise, 'Belediyeler kanunun 40. Maddesinde de başkan yokken vekaleten bir başkan vekili tayin eder ve yetkilerine haizdir. Yönetimde bir problem görmüyorum' diye konuştu.Ertürk'e yanıt veren AK Partili Tatlı ise, 'Ben belediye kanunundan bahsediyorum. Başkan vekili belediyede yetkilidir. Meclisi Başkan vekili yönetecekse biz neden 1. Ve 2. Meclis başkan vekilini seçtik? Bu konu kayıtlara alınsın, sonra biz meclisi terk edeceğiz' dedi. AK Parti Grubunun itirazına rağmen Ertürk'ün meclis oturumuna başkanlık yapmaya devam etmesi üzerine AK Partili Tatlı, '5393 sayılı yasanın 19. Maddesine göre belediye başkanının olmadığı durumlarda meclisi birinci başkanvekili, onun da olmadığı durumlarda ikinci başkanvekili, onun da olmadığı durumlarda divan tarafından seçilen biri yönetir. Kanun maddesi o kadar açık ki yoruma bile ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim.' dedi.Konuşmaların ardından AK Parti Grubu meclis toplantısının yapıldığı salonu terk etti.