Bolu Dağı'nda zincirleme kaza

Düzce'de makarna yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs ve otomobile çarpmasının ardından bir başka otomobilin üzerine devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu Dağı İstanbul istikameti Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi.Alınan bilgilere göre Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan E.U.K. idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce otomobile ardından otobüse çarptı.Daha sonra A.C. idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.İstanbul istikameti trafiğe kapanırken bölgeye, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.TIR'ın altında kalan otomobildeki sürücü yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kazada TIR'ın kaldırma çalışmalarına ise başlandı.