Biri bitmeden diğeri başlıyor! DSÖ uyardı, süper bakteri hızla yayılıyor...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünyayı alarma geçiren süper bakteri uyarısı gündemde bomba etkisi yarattı. Biri bitmeden diğeri başlıyor dedirtecek bu bakteri bulaşması durumunda ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.DSÖ, hipervirülan Klebsiella pneumoniae (hvKp) olarak bilinen süper bakterinin dünya çapında yayıldığı konusunda ülkeleri uyardı.İlaca direnç gösteren söz konusu bakteri şu ana dek 16 ayrı ülkede tespit edildi. Hipervirülan adı verilen bu süper bakterinin tehlikeli türlerinin bulunduğuna dair raporlar yayınlandı.Live Science'ta yer alan habere göre, dünyayı alarma geçiren hipervirülan Klebsiella pneumoniae (hvKp) olarak bilinen süper bakteri, sağlıklı bağışıklık sistemine sahip kişilerde bile hızla ilerleyen, ölümcül enfeksiyonlara neden olabilen bir tür ilaca dirençli bakteri olarak biliniyor.Bu bakteri genel olarak toprakta, suda ve insanlar dahil çeşitli hayvan türlerinin üst boğazında veya gastrointestinal sistemde bulanabilen bir bakteri olarak biliniyor. Mikrobun klasik versiyonu, tıbbi ekipmanları kirletebileceği ve özellikle zayıf bağışıklık sistemine sahip kişilerde fırsatçı enfeksiyonlara neden olabileceği öngörülüyor.Hipervirülan adıl verilen bakterinin, zatürre, idrar yolu enfeksiyonları, kan dolaşımı enfeksiyonları ve sinir sistemi enfeksiyonu menenjite neden olduğu da biliniyor.DSÖ söz konusu bakteri hakkında, 'Hipervirülans ve antibiyotik direncinin bir araya gelmesiyle, bu suşların hem toplum hem de hastane düzeyinde yayılma riskinin artması bekleniyor.' sonucuna vardığından ülkeleri virüse karşı uyardı.