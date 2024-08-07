Bakan Uraloğlu açıkladı: Hava yolunda yolcu patlaması!

2024 yılının ilk yedi ayında ise Türkiye geneli havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 55 milyon 514 bin 472’ye dış hat yolcu trafiğinin 74 milyon 88 bin 482’ye, transit yolcu sayısının ise 135 bin 818’e ulaştığını ifade eden Uraloğlu, yedi ayda toplam 129 milyon 738 bin 772 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün, 2024 Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 87 bin 13, dış hatlarda ise 97 bin 86’ya ulaştığını belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 234 bin 683’e ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, Temmuz ayında hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 2; dış hat uçak trafiğinde yüzde 1,8 olmak üzere üst geçişler dâhil toplam uçak trafiğinde yüzde 3,5 artış meydana geldiğini söyledi.Temmuz’da, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiğinin 9 milyon 357 bin 452’ye, dış hat yolcu trafiğinin ise 15 milyon 520 bin 238’e ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 24 milyon 905 bin 463 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Uraloğlu, “2024 yılının Temmuz ayında hizmet verilen yolcu trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat yolcu trafiğinde yüzde 0,6; dış hat yolcu trafiğinde yüzde 3,9 olmak üzere direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği yüzde 2,7 artış gösterdi. Havalimanları yük trafiği ise Temmuz ayında iç hatlarda 92 bin 293 ton, dış hatlarda ise 405 bin 791 ton olmak üzere toplamda 498 bin 84 tona ulaştı.” ifadelerini kullandı.“İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TEMMUZ AYINDA 7 MİLYON 595 BİN 964 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ”İstanbul Havalimanı’nda Temmuz ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 11 bin 190’a, dış hatlarda 35 bin 357 olmak üzere toplamda 46 bin 547’ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, “Bu havalimanında iç hatlarda 1 milyon 770 bin 544, dış hatlarda 5 milyon 825 bin 420 olmak üzere toplamda 7 milyon 595 bin 964 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının Temmuz ayında hizmet verilen yolcu trafiği ise 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında toplam yolcu trafiği yüzde 1 artış gösterdi.” şeklinde konuştu.“SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA 3 MİLYON 825 BİN 693 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ.”İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise Temmuz ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 946, dış hatlarda 11 bin 507 olmak üzere toplamda 21 bin 453’e ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iç hatlarda 1 milyon 877 bin 693, dış hatlarda 1 milyon 948 bin olmak üzere toplamda 3 milyon 825 bin 693 yolcuya hizmet verildi. 2024 yılının Temmuz ayında hizmet verilen uçak trafiği 2023 yılının aynı ayı ile kıyaslandığında iç hat uçak trafiğinde yüzde 2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 1 olmak üzere toplam uçak trafiğinde yüzde 1 artış meydana geldi.” diye konuştu. Uraloğlu, ayrıca genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise Temmuz ayında 2 bin 754 uçak trafiği gerçekleştiğini bildirdi.