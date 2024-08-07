Bakan Bolat, iş dünyası temsilcileriyle Pakistan'ı ziyaret edecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat'ın Pakistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.Bolat, yarın başlayacak ziyarette, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya gelecek. Aynı gün Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Muhammed Aurangzeb ile ikili görüşmeler yapacak olan Bolat, Türkiye-Pakistan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.Söz konusu toplantıda iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin artırılmasına yönelik stratejiler ele alınacak. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Dünya Türk İş Konseyi ve İslamabad Büyükelçiliğinin organizasyonunda düzenlenecek toplantıda, Pakistan'da yatırımları bulunan Türk iş insanları ile buluşma gerçekleştirilecek.Bolat, ziyaretin son günü olan 9 Ağustos'ta ise Karaçi kentinde mevkidaşı Jam Kamal Khan ile görüşecek. Görüşmenin ardından Başbakan Şerif ile "Karaçi 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı"nın (FOODAG'24) açılışını gerçekleştirecek olan Bolat, fuar alanını da ziyaret edecek.Ticaret hacmi 1 milyar doları geçtiTürkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler son yıllarda savunma sanayisi, müteahhitlik ve enerji başta olmak üzere birçok alanda derinleşerek gelişiyor.İki ülke arasındaki ticaret hacmi son üç yılda 1 milyar doların üstünde gerçekleşti. Bu yılın 7 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artış kaydedildi.Türk müteahhitlik firmaları Pakistan'da bugüne kadar yaklaşık 3,3 milyar dolarlık proje gerçekleştirdi. Ülkede Türk yatırımlarının toplamı ise 2 milyar doları geçti.