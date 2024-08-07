Antalya'da otoyolda geri geri giden kamyona çarpan sürücü öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kamyonunun kasasında kulübe şeklindeki bir yapıyı taşıyan Mustafa A., malzemenin yola düşmesiyle yolun sol şeridinde durarak kulübeyi almak üzere geri geri gitmeye başladı.O sırada aynı şeritte hareket halindeki Esra Sümer, bir anda geri geri gitmeyen başlayan kamyonete büyük bir hızla arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle iki araç da yol ortasındaki refüje düştü.Kazayı gören diğer sürücülerin ve petrol çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kamyonet sürücüsü Mustafa A., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen 34 GLK 155 plakalı araçta bulunan Esra Sümer ise olay yerinde hayatını kaybetti.Kazayı duyarak olay yerine gelen Esra Sümer'in eşi, gözyaşlarına hakim olamadı. Sümer'in eşini, yakınları teselli etti.Özel bir firmada muhasebe görevlisi olarak çalışan Esra Sümer'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza görüntülerinde; kamyonetin en sol şeritte durarak geri geri gitmesi, bu sırada arkadan gelen kamyonete çarpması ve iki aracın da refüje düşmesi yer aldı.Uzun süre tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiğine açıldı.