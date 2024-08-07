AK Parti 23. yıl dönümü etkinliklerine hazırlanıyor

AK Parti, 14 Ağustos'ta 23'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Yıl dönümü için Ankara'da geniş katılımlı bir program hazırlanıyor. Programın sloganı "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.

23 yıl önce Türk siyasi tarihine AK Parti ismi yazıldı.



Üst üste girdiği seçimlerden oylarını artırarak tek başına iktidar olarak çıktı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.



İLKLERİN DÖNEMİ



Türkiye bir çok ilkle AK Parti iktidarında tanıştı.



Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, şehir hastaneleri, İstanbul Havalimanı, savunma sanayii projeleri ve daha nicesi.



SLOGANI: UMUDUN, GELECEĞİN VE İCRAATIN ADI AK PARTİ



AK Parti 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.



Bu yıl kuruluş yıl dönümü sloganı "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı hazırlıkları tamamladı.



DEV BİR ORGANİZASYON YAPILACAK



Bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve kurucuların da katılacağı dev bir organizasyon yapılacak.



Yaklaşık 1500 kişiye davetiye gönderildi. Programa sanat ve spor dünyasından tanınan isimler de katılacak.



GAZZE UNUTULMAYACAK



Yıl dönümü etkinliği AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Etkinlikte Gazze'de yaşanan insanlık dramı hatırlatılacak. Sahnede Gazze için ayrı bir parantez açılacak.



81 İLDE PROGRAMLAR DÜZENLENECEK



Ankara'da yapılan kutlamaya eş zamanlı olarak tüm illerde de etkinlikler organize edildi. AK Parti teşkilatları 81 ilde ayrı ayrı programlar düzenleyecek.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluş yıl dönümünde kürsüde olacak. 23 yıllık iktidarı anlatacak, Türkiye Yüzyılı'na ilişkin mesajlar verecek.