Aile destek programı uzatıldı! İlk ödeme tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası bakanlık harekete geçti.Aile Bakanı Göktaş, , "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda biz bu programı Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yıl sonuna kadar uzatmaya karar verdik," dedi.Aile destek programı ödemeleri son olarak 11 Temmuz'da hesaplara aktarılmıştı. Ödemelerin uzatıldığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni ödemeler için tarih verdi.Bakan, "Önümüzdeki dönemde ilk ödemede inşallah 9 Ağustos'ta Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bir sonraki ödeme hesaplara yatmaya başlayacak," şeklinde konuştu.3 milyon 700 bin haneye yapılan yardımlar, 850 lira ile 1.250 lira arasında değişiyor. Bakan, "İki yıldan bugüne 88 milyar liralık bir kaynak aktarmış olduk; her ay 4-4.5 milyar TL bir kaynak aktarıyoruz," dedi.