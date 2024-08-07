Adana'da sabah saatlerinde peş peşe şiddetli deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Adana'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, depremin merkez üssü Kozan ilçesi olurken saat 05.32 sularında gerçekleşti.Depremin derinliği ise 7.06 kilometre olarak kaydedildi.Adana 4,6'lık depremden 1 dakika sonra bu kez 4,5 büyüklüğünde depremle sallandı. Saat 05.34'te de bu kez 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.Saat 05.58'de kent 3,7 büyüklüğünde depremle yeniden sallandı.Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa atıp korktuklarını söyledi. Sarsıntıların üst üste gelmesinin ardından kentte tedirgin bir bekleyişe geçildi. Birçok vatandaş günü sokakta geçirmek için hazırlık yaptığı görüldü.Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremde olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğündeki 3 depremin meydana geldiğini belirterek "Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz" dedi.Yerlikaya mesajının sonunda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.