Yurt dışından getirilen eşyaların vergi oranları değişti: E-ticarette vergi düzenlemesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaretle ilgili yeni tedbirler alınacağını duyurmuştu.Bakan Bolat, Çin'deki bazı internet sitelerinden ucuza ürün getirilip satılmasına ilişkin olarak 'Gerekli kararları da aldık, yakında göreceksiniz.' demişti.Bu açıklamanın ardından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen ürünlerden alınacak vergi oranı değişti.Alınan kararla birlikte yurt dışından alışverişin limiti sınırlanırken vergi de artırılmış oldu.Yurt dışı alışverişlerde gümrük muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürüldü.Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamara alınan kararın imalatçı ve satıcı, esnaf ve KOBİ'ler için istihdamı ve üretimi destekleyici olduğu vurgulandı.Yurt dışından gelen eşyalara uygulanan vergiler yüzde 100 oranında artırıldı.4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda değişiklik yapılarak e-ticarette 30 euroyu aşmayan eşya ile 1.500 euroyu aşmayan ilaç cinsi eşyalar için vergi düzenlemesi yapıldı.-Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen eşyalarda, 30 euroyu aşan değere sahip eşyalar için vergi oranı yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.ÇİN'DEN YAPILAN E-TİCARETE VERGİ-Diğer ülkelerden gelen eşyalarda, 30 euroyu aşan değere sahip eşyalar için vergi oranı yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarıldı. Diğer ülkelerden yapılan e-ticaret daha çok Çin merkezli AliBaba, AliExpress, DHgate, GeekBuying ve Temu portallarını hedef alıyor.-Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamındaki eşyalarda ise bu oranlara ek olarak yüzde 20 oranında vergi tahsil edilecek.Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.Resmi Gazete'de yayınlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararla birlikte yurt dışından getirilen eşyaların maktu vergi oranları değiştirildi.Cumhurbaşkanı kararına göre yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında da tarife kontenjanı uygulaması getirildi.Yayınlanan Gümrük Kanunu kararında şu ifadelere yer verildi:29 Eylül 2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 62'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.