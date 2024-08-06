Yeni karar açıklandı! TEMU'dan kargo beklemeyin...

Yurt içinde artan fiyatlar ve fahiş rakamlar vatandaşları daha ucuz alışveriş yapabilecekleri alanlara yönlendiriyor.Bu kapsamda son günlerde adını sıkça duyulan Çinli Temu Ticaret Bakanlığı'nın radarına girmekten kaçamadı.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temu'yu yakından takip ettiklerini ve izlediklerini belirtti.Bakan Bolat, “Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmi Gazete'de yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişlere ciddi kısıtlamalar getirildi.Bu kapsamda 150 euro olan harcama limiti tam 5 kat düşürülerek 30 euroya indi.Avrupa'dan yapılacak alışverişte vergiler yüzde 30, Avrupa dışı yerlerden olan alışverişte ise vergi oranı yüzde 60'a yükseltildi.Özel Tüketim Vergisi'ne tabi ürünlerde ise bu oranlara ek olarak yüzde 20'lik bir vergi daha eklenecek..