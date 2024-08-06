Orta Doğu’da yüksek tansiyon! ABD üssü füzeyle vuruldu: İsrail medyası planı duyurdu!

ABD'nin Irak'ta bulunan Al Asad askeri hava üssüne düzenlenen füze saldırısında bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi. Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.Saldırıya ilişkin ilk değerlendirmeyi yapan ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.ACİL KODLU TOPLANTIABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Orta Doğu'daki son durumu ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirirken, bölgede artan gerilimde 'İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler' ve Irak'taki Al Asad askeri üssüne yönelik saldırı öne çıkan başlıklar oldu.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Harris, Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Orta Doğu'da son günlerde artan gerilimin kapsamlı şekilde ele alındığı toplantıda, ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasındaki tansiyon ve buna bağlı komplikasyonlar değerlendirildi.Ulusal güvenlik ekibi, ABD'nin Irak'taki Al Asad hava üssüne yönelik dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin Biden ile Harris'i bilgilendirirken, görüşmede 'İran kaynaklı İsrail'e yönelik tehditler' kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Görüşmede, İsrail'in ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin ele alındığı da kaydedildi.İSRAİL MEDYASINDA ÇARPICI İDDİAİsrail ordusundan üst düzey komutanların Hizbullah'ın misillemesini beklemek yerine Lübnan'a önleyici saldırı düzenlemeyi önerdiği ileri sürüldü. Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Hizbullah ile yaşanan gerilim ve bu bağlamda İsrail'de gündeme gelen planlara ilişkin iddialara yer verildi.'MİSİLLEMEYİ BEKLEMEYİN!'Haberde, İsrail ordusundan üst düzey komutanların Hizbullah'ın misillemesini beklemek yerine Lübnan'a önleyici saldırı düzenlenmesi önerisinde bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu önerinin yapılan değerlendirmelerin ardından İsrail yönetimince kabul edilmediği ifade edildi.Öte yandan İsrail resmi televizyonu KAN'da yer alan habere göre ise Tel Aviv yönetimi, İran'ın misillemesinde askeri noktaları hedef alacağını ve olası saldırının 13 Nisan'dakinden 'daha güçlü' olacağını değerlendiriyor.HİZBULLAH'TAN PEŞ PEŞE SALDIRILARLübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki bir askeri üsse çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarıyla özellikle Meys el-Cebel'deki 'suikasta' cevap olarak işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Neria Dağı üssüne çok sayıda kamikaze dron ile saldırı gerçekleştirildiği ve hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah mensubu Ali Cemalleddin Cevad'ın öldüğünü açıklamıştı. İsrail ordusu ise Cevad'ı hedef alan hava saldırısına ilişkin görüntü yayımlayarak, Cevad'ın Hizbullah'ın askeri kanadı Rıdvan Gücü'nün önemli bir komutanı olduğunu öne sürmüştü. Ordu açıklamasında, Cevad'ın Lübnan'ın sınır bölgesindeki Aba beldesinde motosikletle seyir halindeyken vurulduğu belirtilmişti.RUSYA'DAN ÇARPICI HAMLEİran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile bir araya geldi. İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulunan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildi. Pezeşkiyan, görüşmede yaptığı açıklamada, Rusya'nın zor zamanlarda İran'ı destekleyen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, Rusya'yı İran için 'stratejik ortak' olarak nitelendirdi. Pezeşkiyan, Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesinin İran'ın dış politika öncelikleri arasında olduğunu açıkladı.Bölgesel ve uluslararası meselelerde Tahran-Moskova iş birliğine de değinen Pezeşkiyan, çok kutuplu bir dünya konusundaki iş birliğinin küresel barış ve güvenliğin desteklenmesine yol açacağını söyledi. Pezeşkiyan, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dair açık bir örnekler olduğunu vurguladı.İran'ın hiçbir zaman bölgede gerilimi tırmandırma ve savaşı yayma peşinde olmadığını aktaran Pezeşkiyan, İsrail rejiminin işlediği suçların karşılığını mutlaka alacağını söyledi. Şoygu ise, İran'ın Rusya'nın bölgedeki kilit ve stratejik müttefiklerinden biri olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmekte olduğunu söyledi.