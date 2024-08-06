Mesele özgürlük değil kanun tanımazlık! Batı, yasaya uymayan sosyal medya platformunu affetmiyor

Birçok Batılı ülke, kanunlar çıkartarak, dijital medya sitelerini denetim altına alırken, uymayanlara yönelik kısıtlamalara kadar giden ağır cezalar uyguluyor.Almanya'da, 2017 yılında kabul edilen yasayla birlikte, 2 milyon ve daha fazla kullanıcıya sahip sosyal medya şirketleri, şikâyet geldiği andan itibaren yasa dışı içerikleri kaldırmakla yükümlü.Sosyal Ağların Düzenlenmesi Kanunu kapsamında yükümlülüklerini kasten ya da taksirle yerine getirmeyen sosyal medya şirketlerine 50 milyon Euro'ya varan para cezası uygulanabiliyor.Fransa'da 2018 yılında kabul edebilen yasaya göre bütün sosyal medya mecraları, ülkede yasal bir temsilci bulundurmak zorunda. Dijital platformlardan, istenildiğinde hesap sorulmakta ve şeffaf olmaları beklenmekte.Anayasa'ya aykırı bulunan hükümler arasında sosyal medya şirketleri için ayrımcılık, nefret, şiddet, insanlığa karşı suçların inkârı ve cinsel taciz içerikli paylaşımları kullanıcılardan gelen şikâyetler üzerine 24 saat içinde; terör ve çocuk pornografisi içerikli paylaşımları ise yetkili makamlardan gelen bildirim üzerine 1 saat içinde kaldırma yükümlü.Ayrıca memurların iş telefonlarında bütün sosyal medya siteleri ve dijital mecralar yasak. Fransa ayrıca kanunlara uymadığı gerekçesiyle Tiktok'a 5 milyon Euro para cezası kesti.24 Temmuz 2019'da Facebook'a kişisel verilerin uygunsuz kullanımı nedeniyle 5 milyar dolar para cezası verdi. 20'den fazla ABD eyaleti, devlet çalışanlarının devlet tarafından verilen cihazlarda TikTok kullanmasını yasakladı.Danimarka'da resmi birimlerde Tiktok yasak. Norveç'te iş için kullanılan binalarda Telegram ve Tiktok yasak. İsveç'te ise Tiktok yasak.Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeli kararının, e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan alım satım işlemlerinin, telefon numarasından veya WhatsApp uygulamasından iletişime geçilerek gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan tanıtımlar e- ticaret olarak nitelendirilmiyor.Genellikle kayıt dışı gerçekleştirilen bu satışlar vergi gelirlerinin azalmasına sebep oluyor. Bu satıcılar haksız rekabet oluşturuyor" dedi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu da Türkiye büyük bir ekonomi. Hiçbir platform vazgeçilmez değildir" açıklaması yaptı.Türkiye'deki katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle 2 Ağustos'ta erişime engellenen Instagram'ın yetkilileri ile yapılan toplantıda istenilen sonuçlar elde edilemedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu başkanlığında Instagram'ın sahibi META şirketinin yetkilileriyle gerçekleştirilen Toplantının 'sert bir atmosferde' geçtiği ifade edildi. META temsilcilerine terör örgütleri ve diğer katalog suçlara ilişkin paylaşımları içeren bir liste verildi.META'nın listedeki içerikleri sosyal medyadan hızla kaldırmasının yeniden erişime açılması açısından olmazsa olmaz şartlardan olduğu ifade edildi. Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sorulara "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün (dün) bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz" karşılığını verdi.