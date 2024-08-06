Fransız basınından Oruç Reis analizi: Ankara, Somali'nin kara sularını keşfedecek

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Somali'de gerçekleştireceği petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, Fransız medyasının dikkatini çekti.Le Monde gazetesi, Somali'nin dünyanın önde gelen rezerv alanlarından biri olarak kabul edilen bölgelerinde yapılacak önemli arama faaliyetini sayfalarına taşıdı.'ANKARA, SOMALİ'NİN KARA SULARINI KEŞFETMEYE HAZIRLANIYOR'Gazete, analiz haberi, 'Somali, Türkiye'nin Afrika'daki hidrokarbon arayışında ilk adım' başlığıyla yayınladı.Haberde ayrıca Oruç Reis'in, sonbaharda Aden Körfezi'ne doğru yola çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Haberde, 'Ankara, Somali'nin kara sularını keşfetmeye hazırlanıyor.' ifadesi dikkat çekti.Haberde, Türkiye'nin bu hamle ile Basra Körfezi'nin ardından Afrika kıtasında da etki alanını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.ORUÇ REİS VE 5 DESTEK GEMİSİ SOMALİ YOLUNDAMart ayında Ankara ile Mogadişu arasında imzalanan hidrokarbon iş birliği anlaşması kapsamında, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve yaklaşık 50 kişilik mürettebatı Somali'ye doğru yola çıkacak.Bu önemli araştırma misyonunda, Oruç Reis'e 5 destek gemisi eşlik edecek.Araştırma ekibi, Somali'deki yer altı enerji kaynaklarını keşfetmek ve değerlendirmek için bölgedeki sismik araştırmaları yürütecek.