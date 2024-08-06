Donald Trump'ın İran iddiası asılsız çıktı

ABD Başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in dün gece İran tarafından vurulacağına dair bir duyum aldığını söylemişti. Ancak gece boyunca herhangi bir hareketlilik olmadığı görüldü.

ABD'de başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, geçtiğimiz gün yayıncı Adin Ross'un programına konuk oldu.Trump programda, İsrail'in aynı gece İran tarafından saldırıya uğrayacağı yönünde bir duyum aldığını söyledi.Trump, 'Eğer ben başkan olsaydım kimse bunu konuşmazdı bile çünkü yüzde 100 böyle bir şey olmazdı.' açıklamasında bulundu.Trump'ın açıklamasının ardından gözler İran'a çevrildi.Ancak gece boyunca iki ülke arasında herhangi bir hareketlilik gözlenmedi.Hal böyle olunca Trump'ın iddiasının asılsız olduğu görüldü.Öte yandan İsrail'in, Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e, ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlediği suikastlar sonucu bölgede tansiyon yükselmişti.Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.