Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan borçlu belediyelere ilişkin açıklama: Başvurular oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Işıkhan, 'Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, (TBMM) Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu.' ifadelerini kullandı.Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, 'Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, 'Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?' konulu çalışmaları yapıyoruz.' diye konuştu.Bir gazetecinin, Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini hatırlatması üzerine Işıkhan, 'Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz.' dedi.SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyeler...'Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira.'25 Temmuz'da belediye borçlarına ilişkin açıklama yapan Işıkhan en borçlu belediyelerin CHP'li olduğuna dikkat çekerek, 'Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait.' ifadesini kullandı.SGK'ye en fazla prim borcu bulunan belediyenin 5 milyar 751 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:'Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon lirayken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.'