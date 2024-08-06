Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Dün küresel piyasalarda yaşanan çalkantının etkisiyle değer kazanan altın fiyatları bugün küresel piyasalarda rüzgarın tersine dönmesiyle yeniden düşüşe geçti. Altın yatırımcıları küresel piyasaları izlemeye devam edecek.
Dün küresel piyasalarda yaşanan çalkantının etkisiyle değer kazanan altın fiyatları bugün küresel piyasalarda rüzgarın tersine dönmesiyle yeniden düşüşe geçti.
Japonya borsası bugün yüzde 10 yükselişte. ABD vadelileri de yükselişte. Artan risk iştahı altın fiyatlarını düşürüyor.
Gram altın 2,582 TL
Çeyrek altın 4,256 TL
Yarım altın 8,538 TL
Cumhuriyet altını 17,389 TL
ONS altın 2,402 dolar