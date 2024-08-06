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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dün küresel piyasalarda yaşanan çalkantının etkisiyle değer kazanan altın fiyatları bugün küresel piyasalarda rüzgarın tersine dönmesiyle yeniden düşüşe geçti. Altın yatırımcıları küresel piyasaları izlemeye devam edecek.

Ekleme: 6.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 6.08.2024 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Dün küresel piyasalarda yaşanan çalkantının etkisiyle değer kazanan altın fiyatları bugün küresel piyasalarda rüzgarın tersine dönmesiyle yeniden düşüşe geçti.

Japonya borsası bugün yüzde 10 yükselişte. ABD vadelileri de yükselişte. Artan risk iştahı altın fiyatlarını düşürüyor.

Gram altın 2,582 TL

Çeyrek altın 4,256 TL

Yarım altın 8,538 TL

Cumhuriyet altını 17,389 TL

ONS altın 2,402 dolar