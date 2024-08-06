AK Partili Kaya'dan Büyükşehir ve TMMOB'a 'İzmir'in Çernobili' çıkışı... Bu sizin enkazınız, siz kirlettiniz

İzmir'in Gaziemir İlçesinde bir kurşun fabrikasının bahçesinde uzun süredir gömülü bulunan radyoaktif maddeler, bulundukları yerden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetiminde çıkarılmaya başlandı. TMMOB'a bağlı meslek odaları 'İzmir'in Çernobili' olarak adlandırılan alanda bakanlık ve ilgili kurumlar denetim ve gözetiminde yürütülen temizlik çalışmalarının şeffaf bir şekilde gerektiği gibi yapılmadığını iddia etti.Yaşananlara AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan tepki geldi. Kaya bölgedeki radyoaktif kirlilikten TMMOB ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olduğunu öne sürdü.RUHSATI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERMİŞSosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada kurşun fabrikasına ruhsatı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiğini dile getiren Kaya, 'Bugün, suçluluk psikolojisiyle sesinizi yükseltiyorsunuz. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki, bu sizin enkazınız, siz kirlettiniz' dedi.İŞTE O AÇIKLAMA...Kaya'nın açıklamalarının tamamı şu şekilde; 'Gaziemir'deki kurşun fabrikasına ruhsat veren, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. İzmir'i kirleten bu firmaya karşı tek kelime etmeyen, laf söylemeyerek koruyup kollayan, himaye eden, 25 yıldır kenti yöneten CHP'li yerel yönetimlerdir. Çevreyi kirletenlere karşı, bugüne kadar ne CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ne de TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tek laf etmedi, hala daha etmiyor. 2007'de düzenlediği çevreye duyarlılık etkinliğine çevreyi kirleten bu firmayı sponsor yapan, çevreyi katledenlerle iş tutan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, şimdi günah çıkarmaya çalışıyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi 2007'de işyeri açma ve çalışma ruhsatını tazelerken, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası etkinliklerine söz konusu firmayı sponsor yaparken susanlar, şimdi her ne hikmetse seslerini yükseltiyor. Evet, çevreyi kirleten bu firmayı siz koruyup kolladınız. Koruyup kollamanın da ötesine geçip, söz konusu yeri Bakanlığın kamulaştırmasını isteyerek, deyim yerindeyse bu firmaya ödül verilmesini de siz istediniz! Bugün, suçluluk psikolojisiyle sesinizi yükseltiyorsunuz. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki, bu sizin enkazınız, siz kirlettiniz. Nükleer Düzenleme Kurulu'nun 08.03.2023 tarihli ve 2023-15/4 sayılı kararı ile radyoaktif atık içerikli bu alanda çevresel iyileştirme faaliyetlerine başlanmıştır. Radyoaktif içerikli atıkların, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Atık İşleme Tesisi'ne gönderilmesi, tehlikeli atıkların Bakanlıktan lisanslı tesislere gönderilmesi, toprak kirliliği çalışmalarının da Bakanlıktan yeterlilik almış firmalar vasıtasıyla yapılması planlanmaktadır. Uygunluk tarihi itibari ile sahada çalışmalara başlanmış olup, plan çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, NDK, TENMAK ve İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce denetim ve raporlama yapılacaktır. Konu bu kadar açık ve nettir. Bu süreci yerel yönetimler de, ÇMO da çok iyi bilmektedir. Hal böyleyken, şimdi sormak istiyoruz. Kirletilirken sustunuz, temizlenecekken bağırıyorsunuz. Neden?' ifadelerini kullandı.