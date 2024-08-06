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Beyaz Gazete
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2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, yakalandı.

Ekleme: 6.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 6.08.2024 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandıGüvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri C.T. ve Y.K.'yi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi. Öte yandan güvenlik güçleri tarafından merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonla yakalanan ve jandarmaya teslim edilen terör örgütü PKK şüphelisi A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.